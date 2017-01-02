Курский «Политех» выиграл в первых играх 2017 года

Курский «Политех» в минувшие выходные провел первые игры 2017 года. Дома наши волейболистки дважды одолели липецкий «Индезит». Встречи проходили в рамках 8-го тура высшей лиги «А» чемпионата России. 21 января «Политех» в спорткомплексе ЮЗГУ выиграл со счетом 3:2, 22 января - 3:1. Курянки занимают 3-е место в турнирной таблице с 9 победами в 14 матчах. Следующие поединки «Политех» 28 и 29 января проведет на выезде. В Новосибирской области наши спортсменки сразятся с «Олимпом», занимающим последнюю строчку.

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