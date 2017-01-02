В новогоднюю ночь курские абоненты Tele2 говорили 27 млн минут, или почти 51 год

Курск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети в новогоднюю ночь. За сутки клиенты Tele2 в Курске отправили свыше 250 тысяч сообщений и сделали около 235 тысяч звонков.

В праздничные дни активность абонентов по сравнению с обычным днем традиционно возрастает. В этом году клиенты Tele2 предпочли в большинстве своем поздравлять друг друга с помощью текстовых посланий.

Наибольшее количество звонков зафиксировано в первые 15 минут нового года – за это время курские абоненты совершили свыше 150 тысяч исходящих вызовов. Всего в новогоднюю ночь клиенты Tele2 позвонили около 235 тысяч раз.

Общая продолжительность телефонных звонков в период с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года составила более 27 млн минут, или почти 51 год разговоров без перерывов. Количество отправленных текстовых и мультимедийных сообщений за сутки составило более 250 тысяч.

Также в новогоднюю ночь курские абоненты Tele2 проводили много времени в сети. За сутки им удалось скачать свыше 21 тысячи Гб мобильного интернет-трафика. Такого количества хватит, чтобы посмотреть около 10 млн фотографий высокого качества.

Максимальное количество использованного интернет-трафика в период новогодних каникул на территории Курской области было зафиксировано 7 января. В этот день клиенты Tele2 скачали более 13 тысяч Гб, которых хватит, чтобы послушать почти 3 млн музыкальных композиций хорошего качества.

Сергей Чекунов, коммерческий директор филиала Tele2 в Белгородской и Курской областях: «Самый лучший подарок для наших абонентов – это качественная и бесперебойная работа сети в Новый год, чтобы все клиенты Tele2 могли услышать родных и близких из любой точки Курской области. Увеличение нагрузки на базовые станции без последствий – результат работы технической службы, которая начала готовить оборудование задолго до новогодней ночи. Надеемся, что абоненты Tele2 проведут в нашей сети еще не один праздник».





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