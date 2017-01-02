В 2017 году Курскэнерго отремонтирует более 2500 километров линий электропередачи

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершена работа по формированию ремонтной программы на 2017 год. На реализацию мероприятий документа будет направлено 217,73 млн рублей.





В текущем году специалисты Курскэнерго планируют отремонтировать 2 509,5 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 – 110 кВ и 416 комплектных трансформаторных подстанций. Капитальный комплексный ремонт пройдет на 23 подстанциях напряжением 110/35/10кВ,





С целью снижения риска технологических нарушений особое внимание в текущем году будет уделено расчистке трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. В соответствии с ремонтной программой запланировано расчистить 850,1 га просек вдоль трасс ЛЭП.





«Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы позволяет максимально эффективно решать задачи по обеспечению надежного функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного энергоснабжения потребителей Курской области», – отмечает первый заместитель директора – главный инженер «Курскэнерго» Вячеслав Истомин».





Сегодня, 12:05