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Более 20 литров запрещенной спиртосодержащей продукции арестовали в Курской области

Сегодня, 12:53
Более 20 литров запрещенной спиртосодержащей продукции арестовали в Курской области
Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает выполнять постановление главного государственного санитарного врача страны - проверять торговые точки на предмет выявления запрещенной продукции, содержащей спирт. Уже провели почти 400 ревизий. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в продаже выявлено 212 единиц запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции объемом более 21 литра, ее  арестовали. Также штрафу подверглись 4 индивидуальных предпринимателя и два юрлица.

 

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