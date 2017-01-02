Под Курском пьяный водитель покалечил свою пассажирку

22 января в Пристенском районе пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадал один человек. Как сообщили в Госавтоинспекции, в пятом часу дня 41-летний водитель ВАЗовской "девятки", находясь в состоянии опьянения, допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 26-летнюю пассажирку с травмой доставили в ближайшую райбольницу.

Добавим, что в Курске 20 января устроили проверки водителей на трезвость. Удалось задержать 4 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, за подобное нарушение автомобилисту грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.





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