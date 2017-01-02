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Курская сельхозакадемия частично лишилась госаккредитации

Сегодня, 13:46
Курская сельхозакадемия частично лишилась госаккредитации
Рособрнадзор после проверки частично лишил государственной аккредитации Курскую сельскохозяйственную академию имени Иванова. Мера коснулась направлений «Экономика и управление» (бакалавриат и магистратура) и «Юриспруденция» (бакалавриат). Как пояснили в Рособрнадзоре, наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие его деятельности федеральным государственным образовательным стандартам. Если же аккредитация приостановлена или вуз полностью ее лишен, то он по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом дипломы образца, установленного Минобрнауки России, учебное заведение выдавать не может, как и гарантировать студентам отсрочку от службы в по призыву.

 

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