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Курский "Авангард" выйдет из отпуска 1 февраля

Сегодня, 13:51
Курский
Курский "Авангард" выйдет из отпуска 1 февраля. Первый этап подготовки к весенней части футбольного первенства во 2-м дивизионе пройдет на загородной базе «Сейм». До 17 февраля игроки курского клуба будут чередовать занятия в тренажерном зале, спортзале и на заснеженных футбольных полях нашего города. Планируется, (если позволит погода) проведение двух спаррингов. Второй этап подготовки пройдет с 23 февраля по 8 марта в Крымске Краснодарского края. Завершит подготовительный этап тренировочный сбор в турецкой Анталии с 14 по 28 марта. На турецком побережье куряне примут участие в футбольном турнире, на который приглашены сильнейшие команды второго дивизиона. 29 марта «Авангард» вернется домой, где продолжит подготовку.

 

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