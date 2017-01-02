Курский "Авангард" выйдет из отпуска 1 февраля

Курский "Авангард" выйдет из отпуска 1 февраля. Первый этап подготовки к весенней части футбольного первенства во 2-м дивизионе пройдет на загородной базе «Сейм». До 17 февраля игроки курского клуба будут чередовать занятия в тренажерном зале, спортзале и на заснеженных футбольных полях нашего города. Планируется, (если позволит погода) проведение двух спаррингов. Второй этап подготовки пройдет с 23 февраля по 8 марта в Крымске Краснодарского края. Завершит подготовительный этап тренировочный сбор в турецкой Анталии с 14 по 28 марта. На турецком побережье куряне примут участие в футбольном турнире, на который приглашены сильнейшие команды второго дивизиона. 29 марта «Авангард» вернется домой, где продолжит подготовку.

Сегодня, 13:51