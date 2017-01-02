Курск примет крупный турнир по фехтованию

С 29 января по 5 февраля в Курске пройдет Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. Как рассказали в областном комитете по физкультуре и спорту, ожидается, что в турнире примут участие около 800 сильнейших спортсменов из разных городов России. Соревнования будут проводиться в личном и командном зачетах по трем видам оружия: рапира, сабля и шпага. Торжественное открытие турнира состоится 29 января в 17.00. Он пройдет на 6-м этаже МегаГРИННа.

Вчера, 08:20