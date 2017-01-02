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В Курской области ожидаются гололедица и туман

Сегодня, 14:51
В Курской области ожидаются гололедица и туман
Сегодня вечером в Курской области ожидаются осадки в виде снега и мороси. При этом местами возможны гололедица и туман, сильный ветер порывами до 15 м/с - сообщает региональное МЧС. Водителей призывают быть осторожными за рулем, избегать резких маневров - это может привести к заносу. Пешеходам же необходимо подобрать мало скользящую обувь. Как вариант - можно приклеить лейкопластырем к каблуку кусок поролона перед выходом из дома или перед выходом натереть подошву наждачной бумагой.

 

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