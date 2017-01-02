поиск по сайту
 

Курская команда «Мама будет рада» попала в телевизионную лигу КВН

Вчера, 08:06
Курская команда «Мама будет рада» попала в телевизионную лигу КВН
В Сочи завершился Международный фестиваль «КиВиН-2017», в котором принимали участие и курские команды. Веселые и находчивые из ЮЗГУ «Мама будет рада» получили повышенный рейтинг и приглашение играть в Международной лиге КВН в Минске, которая является телевизионной. Команда «Мама будет рада» второй раз принимает участие в фестивале «КиВиН». В прошлом году они смогли пройти во второй тур. На этот раз кавээнщики настолько приглянулись редакторам, что получили приглашение сыграть в Международной лиге КВН. Следующие этапы — Премьерка и Высшая лига. Первая игра курских КВНщиков ориентировочно состоится в марте. Напомним, в телевизионных лигах команд из нашего города после «ПриМы» не было 7 лет.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама