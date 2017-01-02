Курская команда «Мама будет рада» попала в телевизионную лигу КВН





Вчера, 08:06В Сочи завершился Международный фестиваль «КиВиН-2017», в котором принимали участие и курские команды. Веселые и находчивые из ЮЗГУ «Мама будет рада» получили повышенный рейтинг и приглашение играть в Международной лиге КВН в Минске, которая является телевизионной. Команда «Мама будет рада» второй раз принимает участие в фестивале «КиВиН». В прошлом году они смогли пройти во второй тур. На этот раз кавээнщики настолько приглянулись редакторам, что получили приглашение сыграть в Международной лиге КВН. Следующие этапы — Премьерка и Высшая лига. Первая игра курских КВНщиков ориентировочно состоится в марте. Напомним, в телевизионных лигах команд из нашего города после «ПриМы» не было 7 лет.