Во Льговском районе в одной школе ввели карантин

Сотрудники курского Роспотребнадзора продолжают отслеживать ситуацию с гриппом и ОРВИ. В регионе за минувшую неделю зарегистрировали 7280 случаев заболеваний. Это почти столько же, сколько на предыдущей неделе. При этом больше половины заболевших подхватили вирус Гонконгского гриппа А(Н3N2). В малокомплектной школе Льговского района даже пришлось ввести карантин. При этом в санитарном ведомстве отмечают, что повода для паники нет. Эпидпроцесс в Курской области стабилизировался, есть надежда на улучшение ситуации в самом ближайшем будущем.





Вчера, 08:07