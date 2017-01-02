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Во Льговском районе в одной школе ввели карантин

Вчера, 08:07
Во Льговском районе в одной школе ввели карантин
Сотрудники курского Роспотребнадзора продолжают отслеживать ситуацию с гриппом и ОРВИ. В регионе за минувшую неделю зарегистрировали 7280 случаев заболеваний. Это почти столько же, сколько на предыдущей неделе. При этом больше половины заболевших подхватили вирус Гонконгского гриппа А(Н3N2). В малокомплектной школе Льговского района даже пришлось ввести карантин. При этом в санитарном ведомстве отмечают, что повода для паники нет. Эпидпроцесс в Курской области стабилизировался, есть надежда на улучшение ситуации в самом ближайшем будущем.

 

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