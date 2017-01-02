Курский поэт собирается в большой тур по России

В следующие два месяца популярный курский поэт Виталий Маршак (Колесников) отправится в большое поэтическое турне. Впереди 28 российских городов. 24-летний Виталий Маршак снискал славу не только в нашем городе, но и в Москве, Санкт-Петербурге. В сообществе Маршака в соцсети «ВКонтакте» насчитывается почти 20 тысяч подписчиков. В его творчестве преобладает любовная и городская лирика, стихи ориентированы на молодого читателя.

В феврале у курянина начинается большой гастрольный тур, он посетит 28 городов. Старт поездкам будет дан 12 февраля, первое выступление запланировано в Белгороде. Далее Курск, Орел, Тула, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары.... Заедет автор и в Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Астрахань, Тольятти, Краснодар... 8 апреля – финиш в Санкт-Петербурге.

«Чтобы заработать денег на печать второго сборника стихов и повидать мир, я отправляюсь в свое самое большое и жестокое путешествие в жизни», — рассказал своим подписчикам поэт.

Напомним, ранее читатели помогли издать поэту дебютную книгу стихов, собрав через «Boomstarter», «Яндекс.Деньги» и банковскую карту автора 40 тысяч рублей.

по материалу "ДДД"

Вчера, 08:10