Во Льгове жильцов переселят из «нового аварийного» дома

Представители госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» оценили качество новостроек во Льгове и Курске, жители которых обратились в ОНФ. Новые дома неожиданно для самих жильцов начали разрушаться. Прибывшие специалисты побывали по всем адресам. Это улица Горелова, дома №5 и №6 во Льгове и улицы Большевиков, 20-Б, Октябрьская, 62-А и Карла Либкнехта, 42-Б в Курске. Как сообщили активисты, жителям «новых аварийных» домов во Льгове на улице Горелова предоставят другие квартиры. Местные власти выделяют земельный участок под строительство дома. Возводить его застройщик будет за свой счет. Однако компании планируется предоставить еще один участок – для коммерческого строительства. Таким образом, застройщик, который создал проблему для людей, для региона, получит «компенсацию» за счет налогоплательщиков, что является возмутительным, - подчеркнули в ОНФ. В Курске же в «новых аварийных» домах решили устранить недостатки. В частности, «необходимо провести дополнительные изыскательские работы на улице Октябрьская, где дом возведен на болотистом участке, выполнить проект укрепления фундамента. Аналогично намерены поступить и с другими домами – на улицах Карла Либкнехта и Большевиков.





Вчера, 08:11