На юбилее курского депутата Брыксина спели Пугачева и Лепс

Депутат Госдумы от Курской области Александр Брыксин с размахом отметил 50-летие.

Как сообщает Как сообщает "360" , на вечеринке в честь юбиляра, устроенной в столичном Конгресс-парке отеля Radisson Royal, спели Алла Пугачева и Григорий Лепс. Вел вечер Игорь Верник. В самом начале танцевали русские красавицы в кокошниках, играла арфа. Гостей также развлекала экс-участница проекта Comedy Woman Марина Федункив. С сольным номером выступила олимпийская чемпионка Маргарита Мамун. Она исполнила для депутата и его гостей танец с мячом.

О гонорарах российских звезд рассказал директор концертного агентства RocketBooking Антон Добрин. «По примерным оценкам, на частном мероприятии гонорар Аллы Пугачевой составляет 320 тысяч долларов, Григорий Лепс получает около 100 тысяч евро, Игорь Верник берет за выступление 20 тысяч евро», — заявил Добрин.

По некоторым данным, аренда зала для торжества обошлась юбиляру примерно в миллион рублей. При этом именинник отдельно оплачивал алкоголь, горячие блюда и десерты. Кульминацией вечера стал многоуровневый торт, сделанный по заказу супруги именинника. В центре скульптура шахтера как символ родного города депутата – Кемерово.

Вчера, 10:17