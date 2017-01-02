В Курске «Приора» столкнулась с ПАЗом

Накануне вечером в Курске произошла авария с участием автобуса. Как сообщил старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, ДТП случилось около 20 часов 23 января возле дома №8«А» по улице Гремяченская. Столкнулись «Лада Приора» и ПАЗ. Два человека получили травмы. Это 50-летние водитель и пассажирка «Приоры». У обоих диагностировали черепно-мозговую травму и рваную рану голову. Мужчине оказали медицинскую помощь оказали на месте, женщину госпитализировали. Подчеркивается, что водители были трезвы.









Вчера, 11:31