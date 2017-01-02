В Советском районе выявили сильнейшую хоккейную команду
Вчера, 12:48
В Кшени на открытом катке состоялся чемпионат Советского района по хоккею с шайбой. В турнире участвовали пять команд: «Кшень 1», «Кшень 2» , «Мармыжи», «Волжанец» и «Касторное». Соревнования проводились по круговой системе. В результате упорной борьбы победу одержали команда «Мармыжи». На втором месте - «Кшень 1». На третьем - «Волжанец». После финального матча победителей и призеров наградили медалями и грамотами - сообщает официальный сайт Федерации хоккея Курской области.
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