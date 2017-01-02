В Курске наркоман украл из торгового павильона 150 тысяч

По подозрению в краже полицейские задержали 26-летнего жителя Курска. Мужчина отогнул пластиковое окно в торговом павильоне и похитил из кассы 150 тысяч рублей. При обыске в его квартире удалось изъять лишь часть денег. Подозреваемый оказался наркопотребителем со стажем, часть похищенного успел потратить на очередную дозу. Также выяснилось, что в 2016 году суд приговорил его к условному сроку за угон автомобиля. Но шансом начать новую жизнь курянин не воспользовался и снова совершил преступление. По факту кражи возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.





Вчера, 12:51