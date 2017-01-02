На Майском бульваре разбился мужчина, переходивший по проводам с одной многоэтажки на другую

Сегодня на Майском бульваре Курска разбился мужчина при падении с высоты около 30 метров. Как пояснили в СК, он пытался перейти по проводам, протянутым между двумя девятиэтажными домами, расположенными на расстоянии около 100 метров. Приблизительно на середине пути мужчина сорвался и упал на землю, получив телесные повреждения, от которых сразу скончался. Следователи устанавливают личность мужчины и выясняют причину таких необдуманных действий.

Вчера, 14:04