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На Майском бульваре разбился мужчина, переходивший по проводам с одной многоэтажки на другую

Вчера, 14:04
На Майском бульваре разбился мужчина, переходивший по проводам с одной многоэтажки на другую
Сегодня на Майском бульваре Курска разбился мужчина при падении с высоты около 30 метров. Как пояснили в СК, он пытался перейти по проводам, протянутым между двумя девятиэтажными домами, расположенными на расстоянии около 100 метров. Приблизительно на середине пути мужчина сорвался и упал на землю, получив телесные повреждения, от которых сразу скончался. Следователи устанавливают личность мужчины и выясняют причину таких необдуманных действий. 

 

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