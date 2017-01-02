Дом №17 на улице Почтовая выставят на продажу за 1 рубль

Дом №17 на улице Почтовая выставят на продажу за 1 рубль. Это здание прославилось тем, что якобы там проживал знаменитый художник Казимир Малевич, однако краеведы опровергли эту информацию. Как отметили в городской администрации, будущему владельцу придется выполнить ряд условий. Так как здание - объект регионального культурного наследия, собственника обяжут отремонтировать его в определенном стиле, используя специальные материалы. Также владелец должен соблюдать условия эксплуатации. Однако, как показывает опыт, собственники не всегда спешат выполнять эти требования. Например, летний театр в Первомайском парке, который оказался в частных руках, до сих пор не отремонтировали. К непорядочным владельцам будут применять особые меры: «Это будет рассматриваться, как нарушение условий конкурса. В судебном порядке владелец будет привлекаться к ответственности», - заявил мэр Курска Николай Овчаров. Он отметил, что инвестор будет определен на конкурсной основе, здание отремонтируют за счёт его средств. «Что касается парка имени 1 мая, я думаю, что мы его сохраним и обустроим так же за счёт средств инвестора», - добавил мэр.

Вчера, 14:22