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В Курске не собираются отказываться от трамваев и троллейбусов

Вчера, 14:23
В Курске не собираются отказываться от трамваев и троллейбусов
В интернете распространились дискуссии на тему, нужен ли электрический транспорт сегодня городам. Некоторые наши соседи уже отказались от использования троллейбусов. Однако курские власти заявили, что в нашем городе электротранспорт останется. «Мы, наоборот, будем делать всё, чтобы наш электротранспорт и дальше развивался. Мы вносим по 20 миллионов рублей для поддержки нашего «Электротранса». 20 миллионов направляем в уставный фонд, в том числе и 20 миллионов по ПАТП-2»,  - заявил мэр Курска Николай Овчаров. По его словам, эти деньги пойдут на укрепление финансового положения, зарплаты, приобретение запасных частей. «В Белгороде приняли решение о ликвидации троллейбусов. Может быть, частично мы их возьмём себе»,  - добавил мэр. Также, по его словам, сегодня в городском парке электротранспорта из 80 троллейбусов 47 современного типа.  

 

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