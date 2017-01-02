В Курске не собираются отказываться от трамваев и троллейбусов

В интернете распространились дискуссии на тему, нужен ли электрический транспорт сегодня городам. Некоторые наши соседи уже отказались от использования троллейбусов. Однако курские власти заявили, что в нашем городе электротранспорт останется. «Мы, наоборот, будем делать всё, чтобы наш электротранспорт и дальше развивался. Мы вносим по 20 миллионов рублей для поддержки нашего «Электротранса». 20 миллионов направляем в уставный фонд, в том числе и 20 миллионов по ПАТП-2», - заявил мэр Курска Николай Овчаров. По его словам, эти деньги пойдут на укрепление финансового положения, зарплаты, приобретение запасных частей. «В Белгороде приняли решение о ликвидации троллейбусов. Может быть, частично мы их возьмём себе», - добавил мэр. Также, по его словам, сегодня в городском парке электротранспорта из 80 троллейбусов 47 современного типа.





Вчера, 14:23