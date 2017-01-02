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Погибшим "канатоходцем" оказался 20-летний житель Курска

Вчера, 14:47
Погибшим
Следователи установили личность погибшего на Майском бульваре "канатоходца". Ранее мы рассказывали: сегодня, сорвавшись с высоты в 30 метров, при попытке перейти по проводам от одной многоэтажки к другой разбился мужчина. Им оказался 20-летний житель улицы Советская Курска. Родители погибшего пояснили, что сын употреблял наркотики, однако причину его необдуманных действий не знают. На месте обнаружения тела продолжает работать следственная группа. 

 

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