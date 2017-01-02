Сегодня в Курске будет работать общественная приемная ГИБДД

Сегодня, 25 января, Управление ГИБДД по Курской области снова открывает свою общественную приемную. Все желающие могут пообщаться с руководством региональной Госавтоинспекции и задать интересующие вопросы, касающиеся деятельности ведомства. Общественная приемная будет работать по адресу: Курск, улица Карла Маркса, 23. Часы приема - с 17 до 19 часов. Вопросы можно задавать по телефону 58-02-36, а также по электронной почте osgibdd@yandex.ru.

Сегодня, 08:09