В Курске увеличили единый налог на вмененный доход

В Курске увеличили единый налог на вмененный доход. Такое решение приняли депутаты Городского собрания. Как пояснила и.о. председателя Курского горсобрания Елена Цуканова, размер единого налога на вмененный доход, который выплачивают многие представители малого бизнеса, не менялся с 2009 года. "Настало время внести какие-то изменения. Но для того, чтобы груз налоговой ответственности не стал неподъемным для предпринимателей, решено произвести увеличение лишь в размере ожидаемого уровня инфляции - на 4%", - сообщила Цуканова. Этот налог зачисляется в городской бюджет. Его повышение на 4% позволит увеличить размер муниципальной казны на 7,5 миллионов рублей в год.





Вчера, 15:06