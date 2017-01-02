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У жильцов неприватизированных квартир, принадлежащих муниципалитету, изменится плата за наем

Вчера, 15:09
У жильцов неприватизированных квартир, принадлежащих муниципалитету, изменится плата за наем
В Курске у жильцов неприватизированных квартир, принадлежащих муниципалитету, изменится плата за наем. Стоимость платы зависит от качества, благоустройства и месторасположения жилого помещения. Действующая до этого средняя базовая ставка составляла 6,45 рублей за квадратный метр. Теперь стоимость квадратного метра жилья, находящегося в найме, повысится в среднем на 1 рубль 2 копейки. Соответственно средняя ставка платы составит 7 рублей 47 копеек за квадратный метр. Плата за наем поступает в бюджет города и идет на оплату взносов за капремонт, поскольку город, как собственник неприватизированных квартир, оплачивает взносы на капитальный ремонт.
Стоит отметить, что инвалиды I, II группы, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем). Также плата за наем не взимается с помещений, находящихся в домах, признанных  аварийными.

 

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