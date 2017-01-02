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Сегодня ночью в курском торговом центре устроят учения

Сегодня, 08:02
Сегодня ночью в курском торговом центре устроят учения
Сегодня  ночью в курском торговом центре устроят учения. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, с 11 вечера до часа ночи на территории суперцентра «Европа - 20», что на проспекте Дружбы, 9-а, пройдет  плановое пожарно-тактическое учение. К тренировке привлекаются силы и средства Курского пожарно-спасательного гарнизона, скорой медицинской помощи, коммунальных служб. На учениях отработают приемы противопожарного реагирования в случае происшествий на объекте с массовым пребыванием людей. К месту тренировки планируется передвижение автомобилей экстренных служб с включенной сигнализацией. Курян просят сохранять спокойствие. 

 

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