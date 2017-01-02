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В Курской области прогнозируют до 22 градусов мороза

Сегодня, 08:04
В Курской области прогнозируют до 22 градусов мороза
В Курскую область снова пришло похолодание. По прогнозу Гидрометцентра, ночью  температура упадет до -20 градусов, местами до -22. В связи с этим спасатели усилят меры по профилактике пожарной безопасности, под пристальным вниманием - граждане из «группы риска». Как сообщили в МЧС, инспекторы надзорной деятельности совместно с представителями власти посетят одиноких пожилых граждан, многодетные семьи, а также людей, злоупотребляющих спиртным, чтобы еще раз напомнить о правилах безопасности. По словам синоптиков, температурный фон восстановится к 28 января. Среднесуточная температура будет колебаться в пределах -5 градусов.

 

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