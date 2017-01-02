Курские активисты ОНФ проверили состояние студенческих общежитий

Активисты ОНФ проверили, как живется курским студентам в общежитиях. Выяснилось: в целом, большинство из них соответствует санитарным требованиям. Общественники посетили общежития КГУ, медуниверситета, сельхозакадемии. В последнем, например, требуется косметический ремонт. «В общежитиях КГУ среди недостатков – соотношение цены и качества. На Кирова, 5 цены на проживания ниже, чем на Сторожевой, 6а, где условия не особо приличные», - рассказала представитель ОНФ в Курской области Наталия Плехова. Она отметила, что будет собран круглый стол, в котором примут участие представители студсоветов. Предложения по решению проблем направят в ректорат вузов. Также активисты побывали и в общежитиях Мантуровского района, Железногорска и Обояни. Они выявили нарушение в Обоянском районе. Там возле общежития агротехнического техникума торговали спиртным.





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