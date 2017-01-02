Курской области на сельские дороги выделили почти 300 миллионов

Правительство распределило между российскими регионами средства из федерального бюджета на строительство сельских дорог. Деньги выделяют в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Курская область получит 281 миллион рублей. Всего 54 российским субъектам выделили 8 млрд 300 млн рублей. Отмечается, что средства выделяются регионам на условиях софинансирования.

Сегодня, 11:17