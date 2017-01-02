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Процедура «дачной амнистии» стала сложнее

Сегодня, 11:19
Процедура «дачной амнистии» стала сложнее
Процедура «дачной амнистии» стала сложнее. В прошлом году «дачная амнистия» была продлена до 1 марта 2018 года, но с наступлением 2017 года одно из ее положений - упрощенное оформление строений на землях садовых и дачных товариществ - утратило силу. 
С 1 января 2017 года регистрация прав на такие объекты будет невозможна без проведения их кадастрового учета. Основанием для кадастрового учета вышеуказанных объектов недвижимости в этих товариществах будут технические планы, подготовленные кадастровыми инженерами. 
Законодательная норма исключает появление неверных сведений об объектах. До 1 марта 2018 года останется упрощенный порядок оформления земельных участков. Напомним, для этого достаточно прийти в офис Кадастровой палаты или МФЦ, подать заявление и приложить любой из имеющихся правоустанавливающих документов на землю. Например, свидетельство о собственности на землю старого образца, решение о выделении участка или выписку из похозяйственной книги. 

 

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