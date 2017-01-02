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Татьянин день отмечают 45 тысяч курских студентов

Сегодня, 11:30
Татьянин день отмечают 45 тысяч курских студентов
Сегодня Татьянин день. Это праздник для 45 тысяч курских студентов из 18 вузов. В региональном комитете образования и науки рассказали, какие меры государственной поддержки получают студенты. 
Прежде всего, это финансовая поддержка в виде различных стипендий. Помимо обычной, которую может получить любой студент, обучающийся на бюджетной основе и успешно сдавший сессию на 4 и 5 (в этом случае будут получать 1484 рубля), есть социальная стипендия, которая составляет 2227 рублей. 
Аспиранты получают 2921 рубль, аспиранты приоритетных направлений - 7012 рублей, ординаторы - 7441 рубль. 
Президентская стипендия составляет 7 тысяч рублей для студентов, 14 тысяч рублей - аспирантов. Стипендия правительства соответственно 5 и 10 тысяч рублей. 
Также вручаются именные стипендии губернатора Курской области: студентам - 1100 рублей, аспирантам - 1500 рублей, курсантам МЧС - 1300 рублей. 
С 2012 года молодые ученые региона регулярно становятся обладателями грантов президента России. В 2016 году их получили 5 сотрудников ЮЗГУ и один сотрудник КГМУ. Размер гранта для кандидата наук составляет 600 тысяч рублей, для доктора наук – 1 миллион рублей.
Курские студенты и аспиранты охотно участвуют во всевозможных всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. 13-14 марта у них будет уникальный шанс заявить о результатах своей научно-исследовательской деятельности в рамках проекта «Стартап – тур 2017», который будет проходить на площадке ЮЗГУ.  У курских ребят будет возможность поучаствовать в менторских сессиях, пообщаться с экспертами, инвесторами, представителями венчурных фондов. Кроме этого молодые люди смогут познакомиться со своими единомышленниками из Воронежа, Орла, Белгорода, Тамбова, Липецка и других. 

 

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