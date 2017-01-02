Участковый вымогал у женщины, укравшей банку кофе, 65 тысяч рублей

В Курске участковый уполномоченный решил воспользоваться незнанием законодательства воровки, а получилось так, что сам попал под статью. Как сообщает СК, полицейский проводил проверку по факту хищения женщиной из магазина банки кофе. Зная, что будет отказано в возбуждении уголовного дела, он стал пугать нарушительницу привлечением к уголовной ответственности. Решить вопрос участковый предложил за вознаграждение - 65 тысяч рублей. Вечером 12 января потерпевшая принесла в полицейский участок деньги. Злоумышленника задержали сотрудники отдела собственной безопасности УМВД России по Курской области. На него завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудник отстранен от занимаемой должности - подчеркнули в пресс-службе УМВД.





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