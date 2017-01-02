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Росреестр запустил два доработанных сервиса

Сегодня, 12:14
Росреестр запустил два доработанных сервиса
20 января на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии открыт доступ еще к двум сервисам, которые доработаны в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 
По информации Управления Росреестра по Курской области, ведомство запустило сервис по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн и сервис предварительной записи на прием документов. 
Сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет оперативно получать  актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. С помощью сервиса заявитель может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, а также по адресу или номеру права.
Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис Федеральной кадастровой палаты для получения услуг Росреестра. Доступ к сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя», который запущен ранее на сайте ведомства. Этот сервис также позволяет получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости. 

 

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