поиск по сайту
 

Мень: в России за три года капитально отремонтировали более 200 миллионов квадратных метров жилья

Сегодня, 13:47
Мень: в России за три года капитально отремонтировали более 200 миллионов квадратных метров жилья
За три года, что в стране действует программа капитального ремонта, уже отремонтировано более 220 миллионов квадратных метров жилья. Такие данные привел министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. По его словам, по федеральной программе удалось обновить 69 254 многоквартирных домов по всей стране. Михаил Мень рассказал также о положительной тенденции. Собираемость платежей в 2016 году составила почти 83 процента. Напомним, в 2014 за капремонт платили всего 65 процентов собственников, а в 2015 -77 процентов. Министр строительства и ЖКХ сообщил, что для увеличения темпов капитального ремонта многоквартирных домов планируется запустить механизм стимулирования кредитования этих работ. А для стимулирования повышения энергетической эффективности жилищного фонда запускается механизм господдержки "энергоэффективного капремонта". Мень пояснил, что в этом случае будут выполняться не только обязательные работы по ремонту крыши и замене инженерных коммуникаций, но и дополнительные мероприятия, приводящие к энергосбережению. Возможно, в том числе, это позволит поменять входные двери, выбрав, например, производства neogreen.ru, где предлагают широкий ассортимент от эконом-класса до люксового.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама