Мень: в России за три года капитально отремонтировали более 200 миллионов квадратных метров жилья

За три года, что в стране действует программа капитального ремонта, уже отремонтировано более 220 миллионов квадратных метров жилья. Такие данные привел министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. По его словам, по федеральной программе удалось обновить 69 254 многоквартирных домов по всей стране. Михаил Мень рассказал также о положительной тенденции. Собираемость платежей в 2016 году составила почти 83 процента. Напомним, в 2014 за капремонт платили всего 65 процентов собственников, а в 2015 -77 процентов. Министр строительства и ЖКХ сообщил, что для увеличения темпов капитального ремонта многоквартирных домов планируется запустить механизм стимулирования кредитования этих работ. А для стимулирования повышения энергетической эффективности жилищного фонда запускается механизм господдержки "энергоэффективного капремонта". Мень пояснил, что в этом случае будут выполняться не только обязательные работы по ремонту крыши и замене инженерных коммуникаций, но и дополнительные мероприятия, приводящие к энергосбережению. Возможно, в том числе, это позволит поменять входные двери, выбрав, например, производства Сегодня, 13:47За три года, что в стране действует программа капитального ремонта, уже отремонтировано более 220 миллионов квадратных метров жилья. Такие данные привел министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. По его словам, по федеральной программе удалось обновить 69 254 многоквартирных домов по всей стране. Михаил Мень рассказал также о положительной тенденции. Собираемость платежей в 2016 году составила почти 83 процента. Напомним, в 2014 за капремонт платили всего 65 процентов собственников, а в 2015 -77 процентов. Министр строительства и ЖКХ сообщил, что для увеличения темпов капитального ремонта многоквартирных домов планируется запустить механизм стимулирования кредитования этих работ. А для стимулирования повышения энергетической эффективности жилищного фонда запускается механизм господдержки "энергоэффективного капремонта". Мень пояснил, что в этом случае будут выполняться не только обязательные работы по ремонту крыши и замене инженерных коммуникаций, но и дополнительные мероприятия, приводящие к энергосбережению. Возможно, в том числе, это позволит поменять входные двери, выбрав, например, производства neogreen.ru , где предлагают широкий ассортимент от эконом-класса до люксового. К списку новостей