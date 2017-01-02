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Автомобилистов призывают не бросать машины на проезжей части

Сегодня, 16:19
Автомобилистов призывают не бросать машины на проезжей части
Снегопад, плохая видимость и гололед серьезно осложнили дорожную обстановку в регионе. Все аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность. Сотрудники ГИБДД оказывают необходимую помощь снегоуборочной технике и водителям автотранспорта.
Госавтоинспекция просит водителей не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Им рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 02, с мобильного 102; телефоны дежурной части Госавтоинспекции Курской области (4712)36-70-01; 36-70-02.

 

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