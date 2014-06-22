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Белгород предлагает Курску купить неисправные троллейбусы

Сегодня, 18:03
Белгород предлагает Курску купить неисправные троллейбусы
Заявление мэра Курска Николая Овчарова, которое он сделал 24 января по поводу покупки троллейбусов, вызвало переполох в Белгороде. По словам Овчарова, в соседнем городе решили отказаться от электротранспорта, тогда как в Курске этого делать не будут. После этого в мэрии Белгорода тоже сделали официальное заявление. «Состояние троллейбусного хозяйства в Белгороде оставляет желать лучшего. В троллейбусном парке есть машины, которые не выходят на линии из за технической неисправности, а средств на их ремонт в настоящее время нет. Мы рассматриваем возможность продажи только неисправных машин нашим соседям», — сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода. При этом отмечается,  что никаких официальных контрактов на эту тему белгородское муниципальное транспортное предприятие с Курском не имеет.

 

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