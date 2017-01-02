Курянам советуют не покупать колбасу на улице

Курские ветеринары заявили о напряженной обстановке с африканской чумой свиней. Врачи напомнили, что в наш регион в прошлом году вирус пришёл с контрабандной продукцией из Украины. Болезнь попала к домашнему скоту через мясные изделия, которыми хозяева накормили свиней. Чтобы вспышка заболевания не повторилась, в регионе работают 2 ветеринарных санитарных поста, где дезинфицируют машины, возящие скот. «Обстановка на Украине по данному заболеванию и другим очень напряженная. Мероприятия, как правило, там никакие не проводятся», - сообщил начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев. Также он пояснил, чтобы исключить потери, украинцы вырезают своих животных и отправляют мясо на переработку. По его словам, вирус находили в высокосортной сырокопченой колбасе. Накануне новогодних праздников жители Украины, а иногда и куряне торговали этой продукцией в людных местах. «Эти люди открывали свои сумки и продавали на 100 рублей дешевле колбасу. Я обращаюсь ко всем: не берите эту колбасу!», - заявил Турнаев.

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