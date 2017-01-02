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Курск не станет отказываться от трамваев

Сегодня, 08:07
Курск не станет отказываться от трамваев
Власти Курска исключают, что трамваи исчезнут с городских улиц. Также в мэрии опровергли информацию, что дела в трамвайном депо плачевны и сотрудники за свой счет ремонтируют технику. Ранее в Интернете появилась петиция, которая призывала остановить «планомерное уничтожение общественного транспорта, а именно трамвая» в Курске. Автор петиции утверждал, что власти не заинтересованы в развитии этого вида транспорта. Однако по словам директора городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежды Пупко, власти не собираются расставаться с трамваем, который ориентирован на льготные категории граждан. Так, за минувшие четыре года, для «Курскэлектротранса» закупили 10 трамваев чешского производства. Еще 16 вагонов удалось восстановить силами предприятия. Ранее депутаты городского Собрания одобрили предоставлении субсидий в 40 миллионов муниципальным предприятия транспорта. Половину этой суммы получит «Курскэлектротранс».

 

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