Роспотребнадзор снял с продажи пять шуб

В Курской области после двух жалоб потребителей специалисты Роспотребнадзора осмотрели 102 изделия из натурального меха на предмет их маркировки. После этого они сняли с продажи пять шуб на сумму около 270 тысяч рублей. На индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. Документ направлен в суд для назначения наказания и конфискации меховых изделий. В ведомстве отметили, что работа по выявлению меховых изделий без маркировки продолжается. В случае обнаружения немаркированных шуб куряне могут обращаться в управление Роспотребнадзора по адресу: 305004, г. Курск, ул. Ленина, 70, а также в территориальные отделы управления.

Сегодня, 08:08