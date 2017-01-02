В Курской области планируют капитально отремонтировать 200 домов

Порядка 200 домов планируют капитально отремонтировать в Курской области в этом году. По словам гендиректора регионального Фонда капремонта Виктора Бобрышева, самое главное это контроль качества выполненных работ. За этим следят специалисты Фонда, управляющие компании и сами жильцы. Активное участие принимают и общественные организации. К примеру, специалисты «ЖКХ Контроль» отстаивают интересы жильцов в спорах с порядными организациями, а при необходимости оказывают юридическую и консультационную помощь. Фондом заключены договоры на проведение ремонта с 27 подрядными организациями. Однако есть подрядчики, которые не выполняют условия, начиная от срыва установленных сроков и заканчивая ненадлежащим качеством выполняемых работ. Это компании ООО «Арт-Строй», ООО «Престиж», ООО «ЭКАС-Оргпищепром+», ООО «Аквел-Курск».

В настоящее время с двумя подрядными организациями - ООО ССРР ДОМ и ИП Лушников А.В. в одностороннем уведомительном порядке расторгнуты договоры подряда, и для продолжения ремонта на их объектах уже выбраны другие компании - ООО ПКФ «МАСТЕР ГРУПП» и ООО «Газстройкомплект» соответственно.

Кроме того, подрядным организациям, нарушающим договорные сроки выполнения работ, направлены претензии об уплате неустоек. На данный момент в рамках этой работы уже взыскано 859 тыс. рублей.

В копилке Фонда капремонта Курской области собрано более 1,5 млрд рублей. Собираемость платежей - более 81%. Борьба с должниками ведется серьезная, в суд уже подано множество исков к собственникам, которые не платят по счетам.





Сегодня, 08:09