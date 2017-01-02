поиск по сайту
 

Жилье в Курской области - самое дешевое в Центральной России

Сегодня, 08:10
Жилье в Курской области - самое дешевое в Центральной России
Жилье в Курской области - самое дешевое в Центральной России – заявил замгубернатора Сергей Дюмин. По его словам, новое жилье в Соловьином крае сейчас можно приобрести по цене от 30 до 32 тысяч рублей за квадратный метр. Такая стоимость «квадрата» - самая низкая в ЦФО. В России по этому показателю Курская область занимает четвертое место. Возможно, благодаря этому, в минувшем году ипотечных кредитов в регионе выдано на 35% больше, чем в 2015-м.  

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама