Жилье в Курской области - самое дешевое в Центральной России

Жилье в Курской области - самое дешевое в Центральной России – заявил замгубернатора Сергей Дюмин. По его словам, новое жилье в Соловьином крае сейчас можно приобрести по цене от 30 до 32 тысяч рублей за квадратный метр. Такая стоимость «квадрата» - самая низкая в ЦФО. В России по этому показателю Курская область занимает четвертое место. Возможно, благодаря этому, в минувшем году ипотечных кредитов в регионе выдано на 35% больше, чем в 2015-м.

Сегодня, 08:10