В Железногорске школьник поджёг балкон у соседей

В Железногорске третьеклассник, оставшись один дома, решил развлечься. Ради забавы он завернул сырое яйцо в бумагу, поджег и метнул с восьмого этажа. И яйцо, и горящая бумага приземлились на балконе третьего этажа. Начался пожар. Ребенок попытался самостоятельно потушить пламя, заливая его водой сверху, однако эти усилия успехом не увенчались. Ликвидировать возгорание пришлось пожарным. Как сообщает издание «Эхо недели», наказание за поступок сына пришлось понести его родителям. Они заплатили штраф - всего 200 рублей.

Фото "Эхо недели"

Сегодня, 08:14