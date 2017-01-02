Курское «Динамо» празднует десятую победу подряд в Евролиге

Накануне курское «Динамо» провело домашнюю встречу с французским клубом «Монпелье» в рамках группового этапа женской Евролиги. Курянки одержали победу со счетом - 65:43. К концу первой половины игры «бело-голубые» вели плюс 13 очков. В третьем периоде наши девчонки не смогли уйти в большой отрыв – 45:33. Однако в последней десятиминутке «динамовкам» удалось сконцентрироваться.

Больше всех баллов заработала Ннемкади Огвумике – 13. У Энджел МакКотри 11 очков, Анна Круз набрала 10 баллов. Для курянок эта победа стала десятой подряд в Евролиге, они по-прежнему лидируют в своей группе. Теперь «Динамо» примет турецкий клуб «Фенербахче», который занимает вторую строчку турнирной таблицы. Поединок состоится 1 февраля в СКК.





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