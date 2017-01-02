В Курской области зарегистрировали 2 случая бешенства животных

В Курской области в этом году уже зарегистрировали 2 случая бешенства домашних животных. Этого удалось бы избежать, если хозяева привили своих питомцев. Болезнь нашли у теленка в Беловском районе и у собаки в Касторенском.

Сегодня хозяева используют интернет, чтобы вылечить питомцев - заявил начальник управления ветеринарии Курской области Сергей Турнаев. «В Беловском районе люди вводили в сети фразу «тёлка не ест», на что им выдаёт интернет – залить водки. Хозяева делают это 2 дня, видят, что результата нет. Затем приходят на ветеринарную станцию. Наши специалисты не узнают, что с животным, и сразу начинают делать какие-то манипуляции. Через день тёлка погибает», - рассказал подробности Турнаев. По его словам, в лаборатории у телёнка подтвердили бешенство. С собакой такая же история. «Отсюда хозяева на 6 месяцев на уколах, врачи так же. Теперь в Беловском, и Касторенском районах карантин», - добавил глава ведомства.

Чтобы люди ответственнее относились к питомцам, по словам ветеринаров, к 2018 году создадут специальную базу. В ней можно будет узнать родословную любимца, сведения о прививках и стоит ли животное на учёте в ветеринарной службе. При этом питомцу дадут индивидуальный номер в виде бирки, тату или чипа. Предполагается и штраф для нерадивых хозяев, рассматривают варианты от 4 до 7 тысяч рублей.

Сегодня, 08:08