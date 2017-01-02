РГСУ планируют присоединить к Курскому госуниверситету
Сегодня, 14:11
РГСУ планируют присоединить к Курскому госуниверситету. Сведения о реорганизации вуза появились еще в середине прошлого года. В отношении руководителя подмосковного филиала этого образовательного учреждения возбудили уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику Рособрнадзора. В вузе устроили проверку и выявили целый ряд нарушений. Курский филиал РГСУ считается одним из самых благополучных. В нем успешно прошла приемная кампания 2016 года. Однако в последнее время среди студентов начали ходить упорные слухи о том, что РГСУ будут сливать с КГУ. Эту информацию практически подтвердили в самом Курском госуниверситете. Как сообщил газете «Курские известия» первый проректор КГУ Николай Гребеньков, определённое количество документов уже оформлено. Но окончательное решение пока не принято. Подобный приказ должен поступить от министра образования РФ.
К списку новостей