В Курске скончались два известных краеведа

В Курске скончались два известных краеведа Владимир Степанов и Юрий Бугров. Им было по 82 года. Степанов - историк, литератор, телеведущий и журналист. Написал большое количество книг, статей и очерков, посвященных истории нашего города. Юрий Бугров являлся главным редактором «Большой Курской энциклопедии». Бугров был Президентом Курского областного краеведческого общества. Он выпустил 21 книгу по краеведению, его статьи публиковал целый ряд журналов.





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