поиск по сайту
 

В Курске скончались два известных краеведа

Сегодня, 14:29
В Курске скончались два известных краеведа
В Курске скончались два известных краеведа Владимир Степанов и Юрий Бугров. Им было по 82 года. Степанов - историк, литератор, телеведущий и журналист. Написал большое количество книг, статей и очерков, посвященных истории нашего города. Юрий Бугров являлся главным редактором «Большой Курской энциклопедии». Бугров был Президентом Курского областного краеведческого общества. Он выпустил 21 книгу по краеведению, его статьи публиковал целый ряд журналов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама