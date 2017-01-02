Парламентарии хотят ограничить продажу электронных сигарет и вейпов

Курские парламентарии обсудили проект обращения к министру здравоохранения. Депутаты призывают ограничить продажу электронных сигарет, кальянов и подобных средств курения, которые пользуются популярностью у подростков. По словам медиков, электронные сигареты наносят не меньший вред организму, чем обычные. Их курение вызывает рак губы, языка, гортани. «Наше обращение продиктовано той проблемой, которая сегодня остро стоит, – рост числа заболеваний, связанный с негативным воздействием табачного дыма. Это печальная статистика, которая не может не волновать», - рассказал главврач областной детской клинической больницы, депутат Курской областной Думы Игорь Зоря. По его словам, закон о запрете табака действует выборочно, и не все руководствуются им. «К сожалению, когда под предлогом заменителя табачных изделий, предлагают другие средства, это является подменой понятий. Курение других смесей не даёт никакого преимущества», - добавил Зоря.





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