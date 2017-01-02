Сиротам старше 18 на период учебы окажут социальную поддержку

Курским сиротам на период учебы будут оказывать социальную поддержку. Такое решение приняли сегодня в Курской областной Думе. «Это дополнение к проекту закона, который несет в себе гарантии детям, достигшим 18 лет и оставшемся без родителей. Это граждане, которые только окончили школу, получают образование. Понятно, что сегодня нет возможности самостоятельно обеспечивать себя. Эти дети будут пользоваться такими же преференциями, что и сироты», - заявил депутат Курской областной Думы Роман Чекед. Он пояснил, что льготы будут на обучение, питание, лечение. Также сиротам будут помогать с приобретением, например, одежды и пр.





Сегодня, 14:43