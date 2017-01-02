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На курских водоемах измерили толщину льда

Сегодня, 15:06
На курских водоемах измерили толщину льда
На курских водоемах измерили толщину льда. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на реках ледовый покров составляет от 13 до 25 см, а на закрытых водоемах - 25-35 см. Однако всем выходящим на лед советуют иметь при себе средства спасения, так как есть участки с сильным течением, вросшей растительностью. Здесь сохраняется риск угодить в полынью. За безопасностью на водоемах ежедневно следят более 50 спасателей и порядка 10 единиц техники, в том числе снегоход и судно на воздушной подушке.

 

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