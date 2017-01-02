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Курское "Динамо" сыграет в Вологде с "пчелками"

Вчера, 08:05
Курское
Сегодня курское "Динамо" проведет встречу женской Премьер-лиги в Вологде. Соперник подопечных Лукаса Мондело - "Чеваката", этот клуб сейчас занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 8 победами в 14 играх. Курянки - на втором месте с единственным проигрышем. В первом круге "динамовки" разгромили "пчелок" 95:61. Сегодняшняя встреча начнется в 18:30. Болельщики могут следить за ходом игры на официальном сайте курского клуба. 

 

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