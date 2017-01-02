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Курская полиция заняла 7 место в России по раскрываемости преступлений

Сегодня, 16:34
Курская полиция заняла 7 место в России по раскрываемости преступлений
По раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений Курская область на 1-ом месте по ЦФО и на 7-ом в целом по России. Такие данные озвучили в региональном Управлении МВД на расширенной коллегии, на которой подвели итоги работы ведомства за 2016 год. За минувшие 12 месяцев в курскую полицию поступило более 213 тысяч заявлений, более чем по 11 тысячам возбуждены уголовные дела. Стало заметно меньше тяжких преступлений, таких как убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, и грабежей. Также сократилось количество краж и угонов. Раскрываемость преступлений составила 71%, что значительно выше средних показателей по ЦФО и России. Лучшим территориальным органам внутренних дел Курской области вручили награды. Наиболее высоких показателей достиг ОМВД России по Суджанскому району, среди городских лучшим признан Железнодорожный отдел полиции.

 

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